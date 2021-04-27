Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Бавария» анонсировала назначение Нагельсманна

27 Апреля 2021, 12:07,

33-летний специалист Юлиан Нагельсманн возглавит мюнхенскую «Баварию» по окончании сезона-2020/2021. Об этом рапортует пресс-служба немецкого гранда.

Трудовое соглашение Нагельсманна с мюнхенским грандом будет рассчитано до лета 2026-го года.

В настоящий момент Юлиан занимает пост наставника «РБ Лейпцига». Он тренирует команду с 2019-го года. Его соглашение с «быками» было рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Напомним, что нынешний рулевой «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет команду по завершении сезона. Тренера сватают на пост наставника национальной сборной Германии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Юлиан Нагельсманн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
slain
27 Апреля 2021, 13:01

Да все собственно уже знали

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
Абрамович отказался от Суперлиги Европы по указанию Кремля
Абрамович отказался от Суперлиги Европы по указанию Кремля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола