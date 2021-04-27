«Бавария» анонсировала назначение Нагельсманна

33-летний специалист Юлиан Нагельсманн возглавит мюнхенскую «Баварию» по окончании сезона-2020/2021. Об этом рапортует пресс-служба немецкого гранда.

Трудовое соглашение Нагельсманна с мюнхенским грандом будет рассчитано до лета 2026-го года.

В настоящий момент Юлиан занимает пост наставника «РБ Лейпцига». Он тренирует команду с 2019-го года. Его соглашение с «быками» было рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Напомним, что нынешний рулевой «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет команду по завершении сезона. Тренера сватают на пост наставника национальной сборной Германии.