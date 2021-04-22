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​Левандовски планирует играть ещё как минимум 5 лет

22 Апреля 2021, 18:48,

Выступающий за «Баварию» нападающий Роберт Левандовски высказался по поводу своего будущего.

«Я хочу играть ещё как минимум пять лет. Может быть, буду играть и дольше, если получится», - сказал Левандовски в интервью GQ.

Летом Роберт Левандовски отпразднует свой тридцать третий день рождения. В «Баварии» польский форвард проводит уже седьмой сезон.

Если брать текущий сезон, то Роберт Левандовски забил сорок два гола в тридцати шести матчах в различных соревнованиях. Также польский бомбардир записал на свой счёт восемь результативных передач на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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