​Левандовски планирует играть ещё как минимум 5 лет

Выступающий за «Баварию» нападающий Роберт Левандовски высказался по поводу своего будущего.

«Я хочу играть ещё как минимум пять лет. Может быть, буду играть и дольше, если получится», - сказал Левандовски в интервью GQ.

Летом Роберт Левандовски отпразднует свой тридцать третий день рождения. В «Баварии» польский форвард проводит уже седьмой сезон.

Если брать текущий сезон, то Роберт Левандовски забил сорок два гола в тридцати шести матчах в различных соревнованиях. Также польский бомбардир записал на свой счёт восемь результативных передач на партнёров.