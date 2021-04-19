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Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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«Суперлига - удар по всему футболу в Европе»: в Германии выступили против создания турнира

19 Апреля 2021, 09:45,

Кристиан Зайферт, занимающий пост директора немецкой футбольной лиги, отреагировал на создание европейской Суперлиги.

«Наша лига выступает против создания этого турнира. Финансовые планы грандов АПЛ, Примеры и Серии А не должны выходить на первый план и рушить систему европейского футбола. Создание Суперлиги - удар по всему футболу в Европе. Я осуждаю это решение», - приводит слова руководителя пресс-служба DFL.

О создании Суперлиги объявили 12 европейских клубов, среди которых оказались «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед». Президентом турнира был назначен Флорентино Перес.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Суперлига Европы, Кристиан Зайферт
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
19 Апреля 2021, 10:47

Пунктуальные немцы отказываются, интересно почему ПСЖ нету в списке клубов основателей Суперлиги, наверное у них кое какая конфрантация с ведущими клубами Европы...

0
ARTUR
19 Апреля 2021, 09:49

молодцы немцы !!!!! апересов аньели и глайзеров нужно бы в тюрягу засадить

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