​«Бавария» выступила с заявлением после слов Флика о желании уйти

«Бавария» посредством своего официального сайта опубликовала заявление. Оно коснулось субботних слов главного тренера команды Ханса-Дитера Флика о его желании покинуть должность в конце сезона.

В заявлении «Баварии» отмечается, что Флик сообщил совету директоров о желании уйти ещё на прошлой неделе, но стороны договорились сосредоточиться на трёх ближайших играх, чтобы не отвлекаться.

«Бавария» не одобряет одностороннее заявление Флика и продолжит переговоры после матча с «Майнцем», как и было договорено», - говорится в сообщении мюнхенского клуба.

Напомним, Ханса-Дитера Флика слухи связывают с работой в сборной Германии.