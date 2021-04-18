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​«Бавария» выступила с заявлением после слов Флика о желании уйти

18 Апреля 2021, 15:26,

«Бавария» посредством своего официального сайта опубликовала заявление. Оно коснулось субботних слов главного тренера команды Ханса-Дитера Флика о его желании покинуть должность в конце сезона.

В заявлении «Баварии» отмечается, что Флик сообщил совету директоров о желании уйти ещё на прошлой неделе, но стороны договорились сосредоточиться на трёх ближайших играх, чтобы не отвлекаться.

«Бавария» не одобряет одностороннее заявление Флика и продолжит переговоры после матча с «Майнцем», как и было договорено», - говорится в сообщении мюнхенского клуба.

Напомним, Ханса-Дитера Флика слухи связывают с работой в сборной Германии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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