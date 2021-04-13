Мёнхенгладбахская «Боруссия» определилась с новым главным тренером

Руководство менхенгладбахской «Боруссией» определилось с преемником Марко Розе на посту главного тренера команды. Им станет нынешний наставник франкфуртского «Айнтрахта» Адольф Хюттер. Об этом рапортует пресс-служба гладбахцев.

Стороны заключили трудовой договор на три года. 51-летний специалист возглавит «Боруссию» по окончании нынешнего сезона. Напомним, что Розе покинет гладбахцев ради работы в дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии менхенгладбахский коллектив занимает восьмое место в турнирной таблице. На счету команды 40 баллов после 28 проведенных туров.