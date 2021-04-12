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Функель возглавил «Кёльн»

12 Апреля 2021, 15:14,

«Кёльн» назначил Фридхельма Функеля на пост главного тренера клуба.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до конца сезона.

«Я внимательно следил за «Кёльном» в последние несколько недель, у нас состоялась продуктивная беседа с Хорстом. В последнее время команда выступает неплохо, но набрать очки не удается. Самое главное сейчас – сделать всё, чтобы сохранить прописку в Будеслиге по итогам сезона. Я убеждён, что мы сделаем это», - цитирует Функеля пресс-служба «Кёльна».

После двадцати восьми туров «Кёльн» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Последним местом работы Функеля была «Фортуна» из Дюссельдорфа.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кёльн, Фридхельм Функель
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