Функель возглавил «Кёльн»

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12 Апреля 2021, 15:14,
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«Кёльн» назначил Фридхельма Функеля на пост главного тренера клуба.
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до конца сезона.
«Я внимательно следил за «Кёльном» в последние несколько недель, у нас состоялась продуктивная беседа с Хорстом. В последнее время команда выступает неплохо, но набрать очки не удается. Самое главное сейчас – сделать всё, чтобы сохранить прописку в Будеслиге по итогам сезона. Я убеждён, что мы сделаем это», - цитирует Функеля пресс-служба «Кёльна».
После двадцати восьми туров «Кёльн» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Последним местом работы Функеля была «Фортуна» из Дюссельдорфа.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Кёльн, Фридхельм Функель