Функель возглавил «Кёльн»

«Кёльн» назначил Фридхельма Функеля на пост главного тренера клуба.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до конца сезона.

«Я внимательно следил за «Кёльном» в последние несколько недель, у нас состоялась продуктивная беседа с Хорстом. В последнее время команда выступает неплохо, но набрать очки не удается. Самое главное сейчас – сделать всё, чтобы сохранить прописку в Будеслиге по итогам сезона. Я убеждён, что мы сделаем это», - цитирует Функеля пресс-служба «Кёльна».

После двадцати восьми туров «Кёльн» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Последним местом работы Функеля была «Фортуна» из Дюссельдорфа.