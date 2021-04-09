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Нюбель решил покинуть «Баварию»

09 Апреля 2021, 09:37,

Голкипер Александр Нюбель, который является дублером Мануэля Нойера в мюнхенской «Баварии», недоволен количеством игровой практики. Об этом рассказал агент футболиста.

«Сейчас мы работаем над переходом Нюбеля в другую команду. Александр хочет получать стабильную игровую практику, а «Бавария» не может дать ему этого. Несколько матчей за сезон его не устраивают», - приводит слова агента bavarianfootballworks.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Нюбелю со стороны дортмундской «Боруссии» и французского «Монако».

Александр перебрался в «Баварию» летом 2020-го года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2025-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Александр Нюбель
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