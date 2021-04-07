«Герта» уволила тренера за критику ЛГБТ и мигрантов

Руководство берлинской «Герты» приняло решение расстаться с тренером голкиперов Жолтой Петри, об этом информирует пресс-служба немецкого клуба.

Причиной увольнения специалиста послужил тот факт, что венгерский тренер негативно высказался относительно мигрантов и ЛГБТ-сообщества.

«Я не являюсь гомофобом и ксенофобом. Сожалею о своих словах и приношу извинения всем людям, чувства которых я задел. Мне нравилось работать в берлинском клубе, но я уважаю их решение», - сказал специалист.

После 27 турой Бундеслиги «Герта» набрала 25 баллов и занимает 14 место в турнирной таблице.