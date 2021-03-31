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«Бавария» не претендует на Холанна

31 Марта 2021, 13:57,

Мюнхенская «Бавария» не планирует подписывать норвежского форварда Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию». Об этом заявил председатель правления чемпиона Германии Карл-Хайнц Румменигге.

«Без понятия, откуда появляется эта информация. Сейчас у нас на острие играет лучший футболист мира. Его контракт с клубом рассчитан до 2023-го года», - передает слова руководителя журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».

Ранее сообщалось о том, что летом за Холанна поборются каталонская «Барселона», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

В текущем сезоне Бундеслиги Эрлинг сыграл 21 матч и забил 21 гол.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге, Эрлинг Холанн
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