«Бавария» не претендует на Холанна

Мюнхенская «Бавария» не планирует подписывать норвежского форварда Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию». Об этом заявил председатель правления чемпиона Германии Карл-Хайнц Румменигге.

«Без понятия, откуда появляется эта информация. Сейчас у нас на острие играет лучший футболист мира. Его контракт с клубом рассчитан до 2023-го года», - передает слова руководителя журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».

Ранее сообщалось о том, что летом за Холанна поборются каталонская «Барселона», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

В текущем сезоне Бундеслиги Эрлинг сыграл 21 матч и забил 21 гол.