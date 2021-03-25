Киммих: «Хотел бы поиграть с Роналду и Месси, а кумиром был Хави»

Один из лидеров «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос об игроках, с которыми он хотел бы поиграть бок о бок.

«Я хотел бы поиграть с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Меня впечатляет то, что они поддерживают столь высокий уровень более пятнадцати лет. Я бы хотел посмотреть, как они работают каждый день», - рассказал Киммих Bild.

«Моим кумиром всегда был Хави из «Барселоны». Он был небольшим, но он шикарно видел поле, а также обладал отличным пасом и техникой, вовлекая других в игру. Я хотел играть именно так. Когда мы проводили сбор в Дохе, я познакомился с Хави. Это был действительно классный момент», - рассказал футболист.