«Герта» покинула зону вылета, разгромив «Байер»

Недавно боровшийся за первое место в чемпионате Германии «Байер» продолжает скатываться вниз по таблице и рискует остаться без еврокубков. Сегодня «фармацевты» гостили у аутсайдеров из «Герты» и были разгромлены за тайм. Уже на четвертой минуте Дейовайсио Зефёйк с линии штрафной «снял паутину» в дальней девятке. Матеус Кунья в контратаке легко удвоил счет ударом с десятка метров, а третий гол был форменным издевательством над обороной «Байера». Победа 3:0 позволила «Герте» уйти из «красной зоны».