«Герта» покинула зону вылета, разгромив «Байер»

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21 Марта 2021, 19:31,
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Недавно боровшийся за первое место в чемпионате Германии «Байер» продолжает скатываться вниз по таблице и рискует остаться без еврокубков. Сегодня «фармацевты» гостили у аутсайдеров из «Герты» и были разгромлены за тайм. Уже на четвертой минуте Дейовайсио Зефёйк с линии штрафной «снял паутину» в дальней девятке. Матеус Кунья в контратаке легко удвоил счет ударом с десятка метров, а третий гол был форменным издевательством над обороной «Байера». Победа 3:0 позволила «Герте» уйти из «красной зоны».
Протокол игры
|(1:0) Зефёйк Дейовайсио 4'
|(2:0) Кунья Матеус 26'
|(3:0) Кордоба Джон 33'
Ярстейн Руне • Клюнтер Лукас • Штарк Никлас • Дордой Мартон 83' ( Торунарига Джордан ( 83') • Зефёйк Дейовайсио • Тусар Люка • Гендузи Маттео • Миттельштедт Максимилиан 82' ( Нец Лука ( 82') • Кунья Матеус 82' ( Пёнтек Кшиштоф ( 82') • Лукебакио Доди 73' ( Радоньич Неманья ( 73') • Кордоба Джон 63' ( Аскасибар Сантьяго ( 63')
Запасные: Пекарик Петер • Альдерете Омар • Платтенхардт Марвин • Шволов Александер
Гриль Леннарт • Фримпонг Жереми 73' ( Беллараби Карим ( 73') • Та Джонатан • Тапсоба Эдмон • Венделл Боргес • Вирц Флориан • Арангис Чарлес • Демирбай Керем 46' ( Аларио Лукас ( 46') • Бэйли Леон • 36'Шик Патрик • Грэй Демарай 46' ( Амири Надим ( 46' ) 80'
Запасные: Вайзер Митчелл • Бендер Свен • Ломб Никлас • Едвай Тин • Драгович Александр • Паласиос Эксекиэль
21 марта. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Байер, Герта