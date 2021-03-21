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«Герта» покинула зону вылета, разгромив «Байер»

21 Марта 2021, 19:31,

Недавно боровшийся за первое место в чемпионате Германии «Байер» продолжает скатываться вниз по таблице и рискует остаться без еврокубков. Сегодня «фармацевты» гостили у аутсайдеров из «Герты» и были разгромлены за тайм. Уже на четвертой минуте Дейовайсио Зефёйк с линии штрафной «снял паутину» в дальней девятке. Матеус Кунья в контратаке легко удвоил счет ударом с десятка метров, а третий гол был форменным издевательством над обороной «Байера». Победа 3:0 позволила «Герте» уйти из «красной зоны».

Протокол игры  
Герта 3:0 Байер Л
(1:0) Зефёйк Дейовайсио 4'    
(2:0) Кунья Матеус 26'    
(3:0) Кордоба Джон 33'    
Ярстейн Руне Клюнтер Лукас Штарк Никлас Дордой Мартон   83' (Торунарига Джордан (   83') Зефёйк Дейовайсио Тусар Люка Гендузи Маттео Миттельштедт Максимилиан   82' (Нец Лука (   82') Кунья Матеус   82' (Пёнтек Кшиштоф (   82') Лукебакио Доди   73' (Радоньич Неманья (   73') Кордоба Джон   63' (Аскасибар Сантьяго (   63')
Запасные: Пекарик Петер Альдерете Омар Платтенхардт Марвин Шволов Александер
Гриль Леннарт Фримпонг Жереми   73' (Беллараби Карим (   73') Та Джонатан Тапсоба Эдмон Венделл Боргес Вирц Флориан Арангис Чарлес Демирбай Керем   46' (Аларио Лукас (   46') Бэйли Леон   36' Шик Патрик Грэй Демарай   46' (Амири Надим (   46'   80')
Запасные: Вайзер Митчелл Бендер Свен Ломб Никлас Едвай Тин Драгович Александр Паласиос Эксекиэль
21 марта. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Байер, Герта
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