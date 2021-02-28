Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Шальке» подтвердил третью отставку тренера за полгода

28 Февраля 2021, 14:29,

Кризис «Шальке» затянулся – команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии с одной лишь победой в двадцати трёх матчах.

В воскресенье клуб подтвердил информацию СМИ об увольнении Кристиана Гросса с должности главного тренера команды. Также клуб отправил в отставку Йохена Шнайдера, который работал спортивным директором, и ещё нескольких сотрудников.

Для «Шальке» это уже третья тренерская отставка с момента начала сезона. В сентябре клуб уволил Давида Вагнера, а в декабре – Мануэля Баума. В ближайшее время «кобальтовые» доверят работу новому специалисту.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шальке 04, Кристиан Гросс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола