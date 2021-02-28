​«Шальке» подтвердил третью отставку тренера за полгода

Кризис «Шальке» затянулся – команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии с одной лишь победой в двадцати трёх матчах.

В воскресенье клуб подтвердил информацию СМИ об увольнении Кристиана Гросса с должности главного тренера команды. Также клуб отправил в отставку Йохена Шнайдера, который работал спортивным директором, и ещё нескольких сотрудников.

Для «Шальке» это уже третья тренерская отставка с момента начала сезона. В сентябре клуб уволил Давида Вагнера, а в декабре – Мануэля Баума. В ближайшее время «кобальтовые» доверят работу новому специалисту.