Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тиль сделал дубль в матче за вторую команду «Фрайбурга»

24 Февраля 2021, 12:27,

Хавбек московского «Спартака» Гус Тиль, играющий на правах аренды за «Фрайбург», принял участие в поединке второй команды немецкого клуба.

Дублеры встречались с «Шотт Майнцем» в рамках 16-го тура Юго-западной региональной лиги. Тиль вышел в стартовом составе «Фрайбурга-2» и отметился двумя забитыми мячами. По итогу команда Гуса отпраздновала уверенную победу со счетом 4:1.

Напомним, что полузащитник перебрался во «Фрайбург» в сентябре прошлого года. Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2020/2021. В договоре прописан пункт о возможности пролонгации сотрудничества еще на один год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фрайбург, Гус Тиль
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола