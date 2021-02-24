Тиль сделал дубль в матче за вторую команду «Фрайбурга»

Хавбек московского «Спартака» Гус Тиль, играющий на правах аренды за «Фрайбург», принял участие в поединке второй команды немецкого клуба.

Дублеры встречались с «Шотт Майнцем» в рамках 16-го тура Юго-западной региональной лиги. Тиль вышел в стартовом составе «Фрайбурга-2» и отметился двумя забитыми мячами. По итогу команда Гуса отпраздновала уверенную победу со счетом 4:1.

Напомним, что полузащитник перебрался во «Фрайбург» в сентябре прошлого года. Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2020/2021. В договоре прописан пункт о возможности пролонгации сотрудничества еще на один год.