Тиль сделал дубль в матче за вторую команду «Фрайбурга»

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24 Февраля 2021, 12:27,
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Хавбек московского «Спартака» Гус Тиль, играющий на правах аренды за «Фрайбург», принял участие в поединке второй команды немецкого клуба.
Дублеры встречались с «Шотт Майнцем» в рамках 16-го тура Юго-западной региональной лиги. Тиль вышел в стартовом составе «Фрайбурга-2» и отметился двумя забитыми мячами. По итогу команда Гуса отпраздновала уверенную победу со счетом 4:1.
Напомним, что полузащитник перебрался во «Фрайбург» в сентябре прошлого года. Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2020/2021. В договоре прописан пункт о возможности пролонгации сотрудничества еще на один год.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фрайбург, Гус Тиль