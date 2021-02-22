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​Холанн: «Чувствую себя лидером «Боруссии»

22 Февраля 2021, 18:52,

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн поговорил о своей роли в команде.

«Считаю ли я себя одним из лидеров в раздевалке «Боруссии»? Да, можно так сказать. Я чувствую, что становлюсь более и более значимым. Клуб доверяет мне и ожидает, что я буду склонять ситуацию в матчах в нашу пользу. Мне нравится быть лидером», - рассказал Холанн ViaPlay Fotball.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» двадцать пять матчей в различных соревнованиях. На счету двадцатилетнего норвежского форварда двадцать семь забитых голов и семь результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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