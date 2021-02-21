​Холанн хочет контракт на 90 млн евро

Клубы, которые проявляют интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну, были проинформированы о требованиях футболиста по личному контракту. Как сообщает на своих страницах Daily Star, Холанн хочет пятилетний контракт на общую сумму в 90 миллионов евро, то есть его недельная зарплата должна составлять 350 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» двадцать пять матчей, в которых забил двадцать семь голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатилетнего Холанна в 110 миллионов евро.