«Реал» мог купить Холанна за 8 млн евро

Нападающий Эрлинг Холанн мог оказаться в мадридском «Реале» три года назад, об этом сообщает газета Marca.

Согласно информации источника, «королевский» клуб проявлял интерес к норвежскому форварду, выступавшему тогда на родине за «Мольде». «Сливочные» могли купить бомбардира за восемь миллионов евро, однако отказались от такого варианта и сделали выбор в пользу бразильского рынка, подписав Винисиуса, Рейниера и Родриго.

В настоящий момент Эрлинг защищает цвета дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне Холанн принял участие в 16 матчах чемпионата Германии, отметившись 15 забитыми мячами и тремя ассистами.