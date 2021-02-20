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«Реал» мог купить Холанна за 8 млн евро

20 Февраля 2021, 14:14,

Нападающий Эрлинг Холанн мог оказаться в мадридском «Реале» три года назад, об этом сообщает газета Marca.

Согласно информации источника, «королевский» клуб проявлял интерес к норвежскому форварду, выступавшему тогда на родине за «Мольде». «Сливочные» могли купить бомбардира за восемь миллионов евро, однако отказались от такого варианта и сделали выбор в пользу бразильского рынка, подписав Винисиуса, Рейниера и Родриго.

В настоящий момент Эрлинг защищает цвета дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне Холанн принял участие в 16 матчах чемпионата Германии, отметившись 15 забитыми мячами и тремя ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
20 Февраля 2021, 14:35

Даже не вздумайте покупать его ,не губите пацану карьеру ),пусть хоть ещё немного позабивает голов ,одного уже купили Йовича ))

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