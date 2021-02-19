Клюйверт: «Не исключаю, что останусь в «РБ Лейпциге»

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19 Февраля 2021, 21:35,
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Голландский нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт, выступающий на правах аренды за «РБ Лейпциг», не исключает полноценного трансфера в немецкий клуб.
«Я могу себе представить переход в «РБ Лейпциг». Вы должны понимать, что в этой ситуации далеко не всё зависит от меня.
Я счастлив выступать за этот клуб, мы боремся за чемпионство в Бундеслиге и выступаем в Лиге чемпионов. Нагельсманн делает из меня более универсального игрока. Иногда мне приходится играть на фланге, а иногда – в центре. Мне это нравится, я прогрессирую. Посмотрим, что ждёт меня в будущем», - цитирует голландского футболиста Spox.com.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, РБ Лейпциг, Джастин Клюйверт