Клюйверт: «Не исключаю, что останусь в «РБ Лейпциге»

Голландский нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт, выступающий на правах аренды за «РБ Лейпциг», не исключает полноценного трансфера в немецкий клуб.

«Я могу себе представить переход в «РБ Лейпциг». Вы должны понимать, что в этой ситуации далеко не всё зависит от меня.

Я счастлив выступать за этот клуб, мы боремся за чемпионство в Бундеслиге и выступаем в Лиге чемпионов. Нагельсманн делает из меня более универсального игрока. Иногда мне приходится играть на фланге, а иногда – в центре. Мне это нравится, я прогрессирую. Посмотрим, что ждёт меня в будущем», - цитирует голландского футболиста Spox.com.