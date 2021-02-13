Нагельсманн не подтвердил трансфер Юпамекано в «Баварию»

Рулевой «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Део Юпамекано в мюнхенскую «Баварию».

«Не могу подтвердить эту новость. Если «Бавария» сделала такое заявление, то это их дело. Все зависит от Део, а не от меня. Это часть футбола», - передает слова специалиста Sport1.

Ранее спортивный директор мюнхенского гранда Хасан Салихамиджич заявил, что «Бавария» достигла договоренности о трансфере Юпамекано.

В составе «РБ Лепйцига» защитник выступает с 2017-го года. В текущем сезоне Бундеслиги Юпамекано провел 19 поединков и забил один гол.