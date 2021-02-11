Камавинга стал трансферной целью «Баварии»

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11 Февраля 2021, 12:16,
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18-летний полузащитник Эдуардо Камавинга, правами на которого владеет «Ренн», может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом рапортует Bild.
Согласно информации источника, заинтересованность в трансфере перспективного футболиста проявляет мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии хотят купить Камавингу летом. Мюнхенцы рассчитывают, что «Ренн» продаст игрока из-за истекающего контракта. Трудовое соглашение хавбека рассчитано до середины 2022-го года.
Ранее СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны «Реала» и «Ювентуса».
В текущем сезоне Лиги 1 Эдуардо провел 21 матч, забил гол и сделал результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Эдуардо Камавинга
Чуйка мне подсказывает ,что с Камавинга будет тоже самое ,что и с Ренато Саншеш ,тоже приглашали как очень перспективного молодого подающего надежды ,в итоге по арендам пошёл ,а затем продажа .