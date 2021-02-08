Йович – о возвращении в «Айнтрахт»: «Мне было необходимо восстановить уверенность в себе»

Нападающий «Реала» Лука Йович, перешедший в «Айнтрахт» на правах аренды, рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в мадридском клубе.

«Когда я только перешёл в «Реал», то мне было очень тяжело. Потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что я играю в одной команде с лучшими игроками в мире. Я многому научился и вернулся в «Айнтрахт» другим футболистом. Я стал лучше в «Реале». Было честью играть за самый большой клуб в мире и ежедневно тренироваться с лучшими футболистами.

Зачем я вернулся в «Айнтрахт»? Я хотел играть. Мне необходимо было восстановить уверенность в себе, вернуться на тот уровень, на котором я был», - цитирует Йовича Marca.