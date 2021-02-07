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Коман: «Нет никаких предпосылок для моего ухода из «Баварии»

07 Февраля 2021, 23:55,

Вингер «Баварии» Кингсли Коман ответил на вопрос о своем будущем.

«У меня впереди долгая карьера. Возможно, однажды я захочу попробовать что-то новое. У меня осталось два года по контракту, думаю, что на данный момент мы являемся лучшей командой в Европе. Нет никаких предпосылок для моего ухода из «Баварии». Я просто хочу сыграть на чемпионате Европы летом. Если буду продолжать играть таким же образом, то не должно возникнуть никаких проблем с попаданием в сборную. Я голоден до побед и хочу выиграть международный трофей», - цитирует 24-летнего француза Telefoot.

Напомним, что Коман выступает за «Баварию» с 2017 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Кингсли Коман
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