​«Боруссия» не продаст Холанна, если не выйдет в Лигу чемпионов

Дортмундская «Боруссия» проводит не лучший сезон. На сегодняшний день команда располагается только на шестой позиции в чемпионате Германии и рискует финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов.

Как сообщает немецкий SPORT1, в случае непопадания в Лигу чемпионов «Боруссии» на фоне экономических проблем придётся продать Джейдона Санчо и ещё одного футболиста. Это могут быть Рафаэл Геррейру, Юлиан Брандт или Джованни Рейна, но не Эрлинг Холанн.

Ранее в прессе появилась информация о том, что подписать Холанна в летнее трансферное окно рассчитывает «Манчестер Сити».