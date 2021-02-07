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​«Боруссия» не продаст Холанна, если не выйдет в Лигу чемпионов

07 Февраля 2021, 11:32,

Дортмундская «Боруссия» проводит не лучший сезон. На сегодняшний день команда располагается только на шестой позиции в чемпионате Германии и рискует финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов.

Как сообщает немецкий SPORT1, в случае непопадания в Лигу чемпионов «Боруссии» на фоне экономических проблем придётся продать Джейдона Санчо и ещё одного футболиста. Это могут быть Рафаэл Геррейру, Юлиан Брандт или Джованни Рейна, но не Эрлинг Холанн.

Ранее в прессе появилась информация о том, что подписать Холанна в летнее трансферное окно рассчитывает «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Джейдон Санчо, Юлиан Брандт, Джованни Рейна, Рафаэл Геррейро
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