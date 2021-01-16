«Бавария» хочет заменить Алабу защитником «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао может продолжить карьеру в чемпионате Германии, где заинтересованность в его услугах проявляет мюнхенская «Бавария».

Согласно данным портала Goal, чемпион Германии рассматривает кандидатуру 22-летнего бразильца в качестве альтернативы Давида Алабы, у которого истекает трудовой договор по завершении нынешнего сезона.

Милитао выступает за мадридский гранд с 2019-го года. «Реал» заплатил за его переход 50 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2025-го года.

В нынешнем сезоне Эдер провел всего три поединка, не отметившись результативными действиями.