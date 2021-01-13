​Фосу-Менса сменил «Манчестер Юнайтед» на «Байер»

Леверкузенский «Байер» объявил о переходе из «Манчестер Юнайтед» защитника Тимоти Фосу-Менса. 23-летний футболист подписал с «фармацевтами» контракт сроком до конца июня 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

В новом клубе Фосу-Менса будет выступать под номером 24.

Фосу-Менса перешёл в молодёжную команду «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в 2014 году. Перейдя в основной состав английского клуба, защитник так и не стал заметной фигурой. Он провёл только тридцать матчей за первую команду «красных дьяволов». За последние годы Тимоти дважды ездил в аренды – в «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».