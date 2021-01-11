Transfermarkt представил 11 самых дорогих футболистов до 21 года

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11 Января 2021, 12:34,
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Авторитетный портал Transfermarkt представил символическую сборную из самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года включительно.
Самыми дорогостоящими представителями команды являются Джейдон Санчо, Эрлинг Холанн (оба - «Боруссия» Дортмунд) и Жоау Фелиш («Атлетико»). Стоимость каждого из них составляет 100 миллионов евро.
Также в эту компанию попали следующие футболисты: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Рис Джеймс («Челси»), Маттайс де Лихт («Ювентус»), Алессандро Бастони («Интер»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Ансу Фати («Барселона»).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эрлинг Холанн, Джейдон Санчо, Жоау Фелиш
Такую бы команду собрать в одном клубе, было бы интересно посмотреть )