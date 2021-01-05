​Коман отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

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05 Января 2021, 14:39,
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Вингер «Баварии» Кингсли Коман высказался по поводу слухов, которые связывают его с двумя английскими клубами – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
«Приятно знать, что мной интересуются хорошие клубы. Это придаёт мне дополнительную уверенность. Но у меня есть контракт до 2023 года, и сейчас я думаю только о «Баварии». Всё хорошо, я счастлив», - высказался Коман в интервью SportBild.
В сезоне 2020/2021 Кингсли Коман провёл за «Баварию» пятнадцать матчей во всех соревнованиях. Футболист записал на свой счёт пять голов и девять результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Бавария, Кингсли Коман