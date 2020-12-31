​Левандовски сфотографировался в постели среди множества трофеев

2020-й календарный год получился урожайным для «Баварии» и нападающего Роберта Левандовски. Польский футболист выиграл с командой Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Левандовски завоевал множество личных наград, в частности был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

В последний день года «Бавария» показала фотографию Левандовски в постели среди множества трофеев, пожелав всем доброго утра.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» восемнадцать матчей, в которых забил 20 голов и отдал пять результативных передач партнёрам.