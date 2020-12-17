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Собослаи – о переходе в «РБ Лейпциг»: «Этот шаг идеально подходит для моего развития»

17 Декабря 2020, 21:13,

Global Look Press

Полузащитник Доминик Собослаи прокомментировал переход из «Ред Булл Зальцбурга» в «РБ Лейпциг».

«Я очень рад, что переход состоялся. «РБ Лейпциг» фантастически развивался в последние годы, он по праву входит в число лучших команд Бундеслиги и преуспевает в Лиге чемпионов. Этот шаг идеально подходит для моего развития. Я перехожу в «РБ Лейпциг», чтобы работать под руководством топ-тренера в чрезвычайно амбициозной команде, которая очень молода, но в то же время имеет большой опыт. Здесь я смогу продолжать прогрессировать, хочу помочь клубу добиваться успехов», - цитирует Собослаи пресс-служба немецкого клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: РБ Лейпциг, Ред Булл Зальцбург, Доминик Собослаи
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