Собослаи – о переходе в «РБ Лейпциг»: «Этот шаг идеально подходит для моего развития»

Полузащитник Доминик Собослаи прокомментировал переход из «Ред Булл Зальцбурга» в «РБ Лейпциг».

«Я очень рад, что переход состоялся. «РБ Лейпциг» фантастически развивался в последние годы, он по праву входит в число лучших команд Бундеслиги и преуспевает в Лиге чемпионов. Этот шаг идеально подходит для моего развития. Я перехожу в «РБ Лейпциг», чтобы работать под руководством топ-тренера в чрезвычайно амбициозной команде, которая очень молода, но в то же время имеет большой опыт. Здесь я смогу продолжать прогрессировать, хочу помочь клубу добиваться успехов», - цитирует Собослаи пресс-служба немецкого клуба.