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Холанн: «Райола - лучший футбольный агент в мире»

15 Декабря 2020, 08:28,

Global Look Press

Нападающий национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанн, выступающий на клубном уровне за дортмундскую «Боруссию», высказался о своем агенте Мино Райоле.

«Мино - лучший футбольный агент в мире. Райола часто мне помогает, поэтому хочу как можно дольше работать с ним.

Мое будущее? Меня все устраивает в Дортмунде. Я провел отличный год под руководством Люсьена Фавра. Благодарю его за работу», - приводит слова форварда портал Goal.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Германии 20-летний бомбардир сыграл восемь поединков, записав на свой счет десять голов (один - с пенальти) и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мино Райола, Эрлинг Холанн
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