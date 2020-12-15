Холанн: «Райола - лучший футбольный агент в мире»

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15 Декабря 2020, 08:28,
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Нападающий национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанн, выступающий на клубном уровне за дортмундскую «Боруссию», высказался о своем агенте Мино Райоле.
«Мино - лучший футбольный агент в мире. Райола часто мне помогает, поэтому хочу как можно дольше работать с ним.
Мое будущее? Меня все устраивает в Дортмунде. Я провел отличный год под руководством Люсьена Фавра. Благодарю его за работу», - приводит слова форварда портал Goal.
В сезоне-2020/2021 чемпионата Германии 20-летний бомбардир сыграл восемь поединков, записав на свой счет десять голов (один - с пенальти) и две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Мино Райола, Эрлинг Холанн