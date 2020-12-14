Киммих вернулся в общую группу

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14 Декабря 2020, 16:14,
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Футболист мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих вернулся к в общей группе.
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, Киммих сегодня провёл полную тренировку с командой. В общую группу вернулся и защитник Никлас Зюле, пропустивший матч с «Унионом».
Что касается полузащитника Хави Мартинеса, то он сегодня провёл тренировку без мяча.
«Бавария» после одиннадцати туров имеет в своём активе 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, отставая от лидирующего «Байера» лишь на одно очко.
В среду, 16 декабря, «Баварии» предстоит в гостях сыграть с «Вольфсбургом».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Хави Мартинес, Йозуа Киммих, Никлас Зюле