Киммих вернулся в общую группу

Футболист мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих вернулся к в общей группе.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, Киммих сегодня провёл полную тренировку с командой. В общую группу вернулся и защитник Никлас Зюле, пропустивший матч с «Унионом».

Что касается полузащитника Хави Мартинеса, то он сегодня провёл тренировку без мяча.

«Бавария» после одиннадцати туров имеет в своём активе 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, отставая от лидирующего «Байера» лишь на одно очко.

В среду, 16 декабря, «Баварии» предстоит в гостях сыграть с «Вольфсбургом».