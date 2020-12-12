​Отец Холанна назвал двух его главных футбольных кумиров

Отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна Альф Инге поговорил о футбольных кумирах игрока.

«Эрлинг родился нападающим и всегда обожал футболистов, которые много забивают, но особенно двоих: Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду. У него также была слабость к Марио Балотелли, когда тот выступал за «Манчестер Сити».

Эрлинг никогда не будет доволен собой и постоянно тренируется, потому что хочет стать ещё сильнее. Он сосредоточен и живёт футболом. Это легко заметить, ведь он злится, когда его меняют после двух забитых голов. Всё потому, что он хочет забить третий», - сказал Альф Инге Холанн в интервью Tuttosport .