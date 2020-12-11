«Бавария» интересуется защитником «Марселя»

Защитник «Марселя» Бубакар Камара находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии», об этом рапортует издание Sky Germany.

Ранее немецкий гранд уже вел переговоры с 21-летним французским футболистом, однако мюнхенцы решили дождаться зимнего трансферного окна, чтобы сделать официальное предложение.

В нынешнем сезоне Камара провел 11 поединков в чемпионате Франции и получил две желтые карточки.

В настоящий момент «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, а «Марсель» располагается на четвертой позиции во французской Лиге 1.