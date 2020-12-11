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«Бавария» интересуется защитником «Марселя»

11 Декабря 2020, 11:59,


Защитник «Марселя» Бубакар Камара находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии», об этом рапортует издание Sky Germany.

Ранее немецкий гранд уже вел переговоры с 21-летним французским футболистом, однако мюнхенцы решили дождаться зимнего трансферного окна, чтобы сделать официальное предложение.

В нынешнем сезоне Камара провел 11 поединков в чемпионате Франции и получил две желтые карточки.

В настоящий момент «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, а «Марсель» располагается на четвертой позиции во французской Лиге 1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Трансферы футбола - зима 2021, Бубакар Камара
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