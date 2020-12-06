Нападающий «Штуттгарта» забил самый издевательский гол сезона (видео)

В матче десятого тура немецкой Бундеслиги между «Вердером» и «Штуттгартом» (1:2) произошёл необычный эпизод.

В компенсированное ко второму тайму время нападающий «Штуттгарта» Силас Вамангитука обокрал голкипера и выскочил на пустые ворота, перед которыми остановился, подождал пока голкипер максимально к нему приблизится, а лишь потом отправил круглого в сетку.

Конечно, этим были недовольны футболисты команды соперника, которые сразу же набросились на Силаса. Отметим, что и арбитр отреагировал на этот эпизод, показав конголезскому нападающему «Штуттгарта» жёлтую карточку за неспортивное поведение.