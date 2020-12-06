Нападающий «Штуттгарта» забил самый издевательский гол сезона (видео)

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06 Декабря 2020, 23:50,
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В матче десятого тура немецкой Бундеслиги между «Вердером» и «Штуттгартом» (1:2) произошёл необычный эпизод.
В компенсированное ко второму тайму время нападающий «Штуттгарта» Силас Вамангитука обокрал голкипера и выскочил на пустые ворота, перед которыми остановился, подождал пока голкипер максимально к нему приблизится, а лишь потом отправил круглого в сетку.
Конечно, этим были недовольны футболисты команды соперника, которые сразу же набросились на Силаса. Отметим, что и арбитр отреагировал на этот эпизод, показав конголезскому нападающему «Штуттгарта» жёлтую карточку за неспортивное поведение.
У каждого во дворе был парень, который постоянно пижонил pic.twitter.com/hwWeGwWBcC— Матч ТВ (@MatchTV) December 6, 2020
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Штуттгарт, Силас Вамангитука