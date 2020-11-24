Дэвис начал тренироваться индивидуально

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис начал индивидуальные тренировки на футбольном поле, о чём сообщает пресс-служба клуба. При этом дата возвращения канадца в основную группу до сих пор неизвестна.

Напомним, Альфонсо Дэвис получил травму в матче чемпионата Германии против «Айнтрахта» из Франкфурта ровно месяц назад.

В сезоне 2020/2021 Дэвис провёл за «Баварию» восемь матчей во всех соревнованиях. На счету канадского футболиста один результативный пас на партнёра.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав девятнадцать баллов в восьми турах.