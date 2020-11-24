Дэвис начал тренироваться индивидуально

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24 Ноября 2020, 16:24,
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис начал индивидуальные тренировки на футбольном поле, о чём сообщает пресс-служба клуба. При этом дата возвращения канадца в основную группу до сих пор неизвестна.
Напомним, Альфонсо Дэвис получил травму в матче чемпионата Германии против «Айнтрахта» из Франкфурта ровно месяц назад.
В сезоне 2020/2021 Дэвис провёл за «Баварию» восемь матчей во всех соревнованиях. На счету канадского футболиста один результативный пас на партнёра.
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав девятнадцать баллов в восьми турах.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Альфонсо Дэвис