Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Дэвис начал тренироваться индивидуально

24 Ноября 2020, 16:24,

Global Look Press

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис начал индивидуальные тренировки на футбольном поле, о чём сообщает пресс-служба клуба. При этом дата возвращения канадца в основную группу до сих пор неизвестна.

Напомним, Альфонсо Дэвис получил травму в матче чемпионата Германии против «Айнтрахта» из Франкфурта ровно месяц назад.

В сезоне 2020/2021 Дэвис провёл за «Баварию» восемь матчей во всех соревнованиях. На счету канадского футболиста один результативный пас на партнёра.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав девятнадцать баллов в восьми турах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Альфонсо Дэвис
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