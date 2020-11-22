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Мюллер открыт к возвращению в сборную Германии

22 Ноября 2020, 15:43,

Global Look Press

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением по поводу поражения сборной Германии от Испании со счётом 0:6 в заключительной игре Лиги наций.

Как известно, Йоахим Лёв в последнее время не вызывает в сборную Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса.

«Это поражение было болезненным. Конечно, я разделял страдания своих партнёров по «Баварии», своих знакомых игроков, а также зрителей», - сказал Мюллер Sky Germany.

«Как я уже говорил, никто из нас не объявлял о завершении международной карьеры», - добавил Мюллер, имея ввиду себя, Боатенга и Хуммельса.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Сборная Германии, Томас Мюллер
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