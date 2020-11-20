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​Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги в октябре

20 Ноября 2020, 19:40,

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом октября в немецкой Бундеслиге. Поляку не помешал даже тот факт, что в прошлом месяце он сыграл только в трёх матчах мюнхенцев в чемпионате Германии из четырёх.

В трёх октябрьских играх Бундеслиге против «Герты», «Арминии» и «Айнтрахта» Левандовски забил девять голов и отдал один результативный пас на партнёра. Сильнее всех от Роберта пострадала «Герта» - в игре с берлинцами поляк оформил «покер».

Действующий контракт Роберта Левандовски с «Баварией» действует до конца июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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Марченко Максим
20 Ноября 2020, 20:09

Лева в клубе и в сборной 2 разных игрока ,скорее всего из за партнёров ,поэтому в Баварии пачками колотит ,ну красава.

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