​Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги в октябре

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом октября в немецкой Бундеслиге. Поляку не помешал даже тот факт, что в прошлом месяце он сыграл только в трёх матчах мюнхенцев в чемпионате Германии из четырёх.

В трёх октябрьских играх Бундеслиге против «Герты», «Арминии» и «Айнтрахта» Левандовски забил девять голов и отдал один результативный пас на партнёра. Сильнее всех от Роберта пострадала «Герта» - в игре с берлинцами поляк оформил «покер».

Действующий контракт Роберта Левандовски с «Баварией» действует до конца июня 2023 года.