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«Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма

28 Марта 2024 • 16:22 Комментировать

«Ливерпуль» настроен усилить свой состав в летнее трансферное окно. Согласно данным испанского издания Nacional, гранд Премьер-лиги хочет подписать звёздного нападающего «Реала» Родриго.

По информации источника, «Ливерпуль» увеличил предложение по Родриго с 60 до 80 миллионов евро. При этом президент «Реала» Флорентино Перес хочет заработать на этом трансфере как минимум 100 миллионов евро.

Стоит сказать, что летом состав «Реала» пополнит форвард Эндрик. Кроме того, ожидается переезд на «Сантьяго Бернабеу» Килиана Мбаппе. Таким образом, позиции Родриго в стане «сливочных» ослабнут, и это может подтолкнуть его к смене клуба.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Родриго в 100 миллионов евро.

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