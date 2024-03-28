«Арсенал» хочет перехватить нападающего у «Ливерпуля»

Форвард франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш может сменить немецкую Бундеслигу на Английскую премьер-лигу. Об этом сообщается на страницах портала Tribal Football.

Согласно сведениям источника, в услугах нападающего заинтересованы сразу несколько клубов. В борьбе за Мармуша сойдутся «Ливерпуль», «Ньюкасл», а также лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Сумма потенциальной сделки оценивается в 50-60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 25-летний египтянин провел 21 встречу. На счету Мармуша десять забитых мячей (один – с пенальти) и шесть результативных передач.