Владельцы «Ливерпуля» не купят «Тулузу»

В прессе появлялась информация о намерении компании Fenway Sports Group приобрести «Тулузу». Впрочем, журналист Дэйв Пауэлл пишет в социальных сетях о том, что эта информация не соответствует действительности.

По данным источника, Fenway Sports Group не планирует покупать «Тулузу» и не вела переговоров на этот счёт.

Как известно, Fenway Sports Group является владельцем английского «Ливерпуля». На текущий момент команда располагается на второй строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч «красные» проведут в воскресенье, 31 марта, - против «Брайтона» на своём поле.