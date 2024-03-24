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Анчелотти высказался о Гвардиоле

24 Марта 2024 • 12:29 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчет противостояния с «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы часто встречаемся в последние годы. Но это даже хорошо. Выходит, что мы оба в порядке. Противостояние с «Манчестер Сити» - вызов для «Реала». Мы соревнуемся друг с другом третий год подряд», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Альфредо Педулла.

Первый поединок между командами пройдет в Мадриде 9 апреля, а ответный состоится в Манчестере 17 апреля.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы легко разобрались с командой Анчелотти, победив по сумме двух матчей со счетом 5:1.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ещё теги
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