Анчелотти высказался о Гвардиоле

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчет противостояния с «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы часто встречаемся в последние годы. Но это даже хорошо. Выходит, что мы оба в порядке. Противостояние с «Манчестер Сити» - вызов для «Реала». Мы соревнуемся друг с другом третий год подряд», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Альфредо Педулла.
Первый поединок между командами пройдет в Мадриде 9 апреля, а ответный состоится в Манчестере 17 апреля.
В прошлом сезоне Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы легко разобрались с командой Анчелотти, победив по сумме двух матчей со счетом 5:1.
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