Анчелотти высказался о Гвардиоле

«Мы часто встречаемся в последние годы. Но это даже хорошо. Выходит, что мы оба в порядке. Противостояние с «Манчестер Сити» - вызов для «Реала». Мы соревнуемся друг с другом третий год подряд», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Альфредо Педулла.