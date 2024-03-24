«Манчестер Юнайтед» шокировал «Атлетико» ценником Гринвуда

Мадридский «Атлетико» был шокирован суммой, которую руководство «Манчестер Юнайтед» запросило за форварда Мэйсона Гринвуда. В нынешнем сезоне игрок выступает на правах аренды за «Хетафе».

Как сообщают журналисты Mundo Deportivo, «матрасники» заинтересованы в Гринвуде и сделали запрос по его трансферу в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы ответили, что готовы продать нападающего за 58 миллионов евро. В «Атлетико» были шокированы таким требованием.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мэйсон провел 24 поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.