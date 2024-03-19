Эриксен: «Я говорил тен Хагу, что недоволен»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался на тему своей ситуации в команде.

«Я говорил с Эриком [тен Хагом] о том, что я недоволен ситуацией и хочу играть как можно больше. Он сказал, что у Кобби Майну дела идут хорошо, и остальные полузащитники тоже хорошо выступают, поэтому есть конкуренция за места.

Конечно, в долгосрочной перспективе у тебя может быть беспокойство, потому что хочется играть как можно больше. Не хочется сидеть на скамейке запасных», - слова Эриксена приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Tipsbladet.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 30 марта – против «Брентфорда» на выезде.