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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ненавижу их всех»: Новый владелец «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о борьбе за титул АПЛ

19 Марта 2024 • 13:53 Комментировать

Борьбу за титул Премьер-лиги в этом сезоне ведут «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Новый владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф получил вопрос о том, кого бы он хотел видеть чемпионом.

«Я ненавижу их всех», - сказал Рэтклифф со смехом в подкасте Geraint Thomas Cycling Club.

«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал»… Нет, я не знаю. Все они – наши враги. Поэтому я не могу выбрать», - отметил владелец «красных дьяволов».

Напомним, что недавно компания INEOS, которой владеет Джим Рэтклифф, выкупила 25% акций «Манчестер Юнайтед». Именно INEOS взяла на себя управление футбольными делами клуба.

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Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Джим Рэтклифф ещё теги
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