«Боруссия» готова выкупить игрока «Манчестер Юнайтед» - названа сумма

Вингер Джедон Санчо может на полноценной основе вернуться в дортмундскую «Боруссию». Об этом информирует журналист Флориан Плеттенберг.

Как стало известно инсайдеру, руководство немецкого клуба хочет выкупить полузащитника у «Манчестер Юнайтед». «Шмели» готовы предложить за трансфер Джедона 35 миллионов евро.

Напомним, что Санчо вернулся в Дортмунд минувшей зимой. Игрок провел за «Борусию» восемь поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

За «Боруссию» он выступал с 2017 по 2021 год, после чего пополнил ряды «Манчестер Юнайтед».