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«Боруссия» готова выкупить игрока «Манчестер Юнайтед» - названа сумма

19 Марта 2024 • 10:00 Комментировать (1)

Вингер Джедон Санчо может на полноценной основе вернуться в дортмундскую «Боруссию». Об этом информирует журналист Флориан Плеттенберг.

Как стало известно инсайдеру, руководство немецкого клуба хочет выкупить полузащитника у «Манчестер Юнайтед». «Шмели» готовы предложить за трансфер Джедона 35 миллионов евро.

Напомним, что Санчо вернулся в Дортмунд минувшей зимой. Игрок провел за «Борусию» восемь поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

За «Боруссию» он выступал с 2017 по 2021 год, после чего пополнил ряды «Манчестер Юнайтед».

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Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
19 Марта 2024 в 10:11
он был ещё одним неудачним трансфером мю
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