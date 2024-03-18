Роналдо включил Роналду в 11 лучших игроков в истории АПЛ

Легендарный бразильский нападающий Роналдо составил символическую сборную Английской премьер-лиги. В нее вошел экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

На место голкипера Роналдо поставил Петера Шмейхеля. Места в обороне заняли Гари Невилл, Сол Кэмпбелл, Джон Терри и Эшли Коул. В линию полузащиты бразилец определил Фрэнка Лэмпарда, Патрика Виейра, Дэвида Бэкхема и Райана Гиггза. В нападении оказались Тьерри Анри и Криштиану Роналду.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги первое место занимает лондонский «Арсенал». На второй позиции располагается «Ливерпуль», а на третьей – «Манчестер Сити».