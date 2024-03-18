Салах вошёл в историю футбола после гола «Манчестер Юнайтед»

Накануне состоялся драматичный матч ¼ финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 4:3.

В этом поединке среди прочих голом отметился форвард мерсисайдцев Мохамед Салах. Как сообщает Squawka в социальных сетях, египетский нападающий расписался в воротах «красных дьяволов» в пятом матче подряд. Ранее никому не покорялось это достижение.

В нынешнем сезоне Мохамед принял участие в 22 матчах «Ливерпуля». Нападающих записал на свой счет 15 забитых мячей и девять результативных передач.