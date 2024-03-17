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Магуайр летом может сменить клубную прописку

17 Марта 2024 • 11:19 Комментировать (2)

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр ближайшим летом может сменить клубную прописку, об этом сообщает The Sun.

По данным источника, «Вест Хэм» готов заплатить «красным дьяволам» 15 миллионов евро за игрока сборной Англии, ведь главный тренер столичного клуба Дэвид Мойес считает, что у «молотобойцев» недостаточно футболистов оборонительного плана, которые могут прилично играть головой.

Контракт Магуайра с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне он принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Гарри Магуайр ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Promt Roman
17 Марта 2024 в 12:25
Мойша задолбал с маквакером этим.
Барсафобия
17 Марта 2024 в 11:26
чё они хотят чемпионшип?
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