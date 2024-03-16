Лукаку может покинуть Европу - у бельгийца есть новый вариант

Нападающий сборной Бельгии и «Ромы» Ромелу Лукаку может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, неназванный клуб готов подписать 30-летнего бомбардира. Напомним, что Ромелу выступает за римлян на правах аренды до конца сезона. Его полноценный контракт принадлежит лондонскому «Челси».

В нынешнем сезоне Лукаку сыграл 36 матчей во всех турнирах. Бельгиец записал на свой счет 18 забитых мячей и четыре результативные передачи. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 35 миллионов евро.