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«Капитанство помогло»: Клопп оценил прогресс ван Дейка

13 Марта 2024 • 18:34 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о прогрессе защитника Виргила ван Дейка.

«Если всего лишь повязка сделает нас лучшей версией самих себя, нам всем следует попробовать. Он сделал ещё один шаг вперёд, хотя выступал на высоком уровне столько лет. Он очень амбициозен и хочет многого добиться с клубом.

Да, капитанство помогло Виргилу. Он исключительно хорошо справляется с этой ролью. Думаю, вся наша группа лидеров активизировалась и прибавила. Это именно то, на что я надеялся», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в четверг, 14 марта, - против «Спарты» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Виргил Ван Дейк ещё теги
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