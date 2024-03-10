«Арсенал» повесил ценник на Тирни

Защитник Киран Тирни нынешний сезон проводит за «Реал Сосьедад» в аренде. Ближайшим летом шотландец может покинуть «Арсенал» уже на полноценной основе. Как сообщает GiveMeSport, «канониры» будут готовы продать Тирни летом примерно за 20 миллионов фунтов.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе к 26-летнему Тирни со стороны «Астон Виллы».

В сезоне 2023/2024 Киран Тирни провёл 20 матчей, в которых записал на свой счёт два голевых паса на партнёров. Действующий контракт шотландца с «Арсеналом» рассчитан до середины 2026 года.